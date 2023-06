"Contributi, esclusa solo una società sportiva"

di Sara Ferreri

"Contributi al caro bollette, per il Comune figli e figliastri tra le società sportive". Va all’attacco della giunta Ghergo il consigliere di Fratelli d’Italia Danilo Silvi puntando il dito contro "la scelta di fare un bando, che, di fatto, ha escluso dal contributo contro il caro bollette solo una società sportiva. La società Galassia – dice Silvi – è rimasta fuori perché non ha atleti minorenni, come se allenare 18enni non comporta il consumo delle utenze. Per la giunta i contributi vanno elargiti solo a chi allena minorenni, non a chi investe nello sport in generale vista la crisi educativa e sociale in cui versa questa città". "Da giorni, in albo pretorio – rimarca il consigliere di opposizione – è stata pubblicata una determina che ha dell’incredibile perché non tratta allo stesso modo tutte le società sportive e ne ha esclusa una sola in quanto ha atleti maggiorenni. Immaginavo un Comune che andava incontro a tutte le società sportive, consapevole dell’importanza che svolgono per i nostri giovani, ma così non è". Silvi ha protocollato un’interpellanza per chiedere al sindaco "perché ci sono figli e figliastri". "Nel bando – spiega – è presente un passaggio che esclude dal contributo quelle che non hanno atleti minorenni iscritti. Questa società è concessionaria della gestione di un impianto sportivo comunale (Antistadio), tra l’altro quello con affluenza più alta dove giovano e si allenano almeno 150 ragazzi al giorno – dice Silvi. – Ha diritto, come gli altri, di ricevere il contributo pubblico". Per restare in tema di sport la giunta Ghergo ha destinato anche fondi alle famiglie con minori che praticano attività sportive. Sono stati stanziati 30mila euro a titolo di contributo straordinario per sostenere la pratica motoria e sportiva attraverso un ’voucher sport’ di importo variabile: 200 euro a minore per le famiglie con Isee ordinario inferiore a 7.200 euro e 150 euro a minore per le famiglie con Isee che non supera 9.600 euro. Per sostenere le difficoltà delle associazioni sportive invece sono stati loro destinati 60mila euro: 30mila per le associazioni che gestiscono impianti sportivi pubblici e che si trovano a fronteggiare il caro bollette e 30mila euro per le associazioni sportive che usufruiscono di tali impianti. "Pur con un bilancio comunale povero di risorse, in nome dell’equità sociale – ha dichiarato il sindaco Ghergo – abbiamo fatto la scelta di sostenere le famiglie con minori che si trovano in difficoltà a far fronte ai costi della pratica dello sport dei propri figli".