Contributi obbligatori per le lezioni Al liceo scatta la protesta dei genitori

di Marina Verdenelli Si vedono arrivare un aumento dei costi per i corsi dei propri figli, per l’iscrizione a scuola del prossimo anno, senza nessun preavviso e convocano subito un consiglio di istituto. Succede al liceo scientifico Galilei dove, per tenere alta l’offerta formativa che due indirizzi di studio sono in grado di garantire, le famiglie sono state chiamate a pagare da 180 ai 120 euro in più per i corsi "Smart" e "Talete e Umanistico". Si tratta di un contributo obbligatorio che i genitori dei ragazzi sanno di dover pagare se decidono di far frequentare quel tipo di indirizzo scolastico ai propri figli ma non così alto. Fino a questo anno scolastico infatti la cifra era stata molto più moderata. Per l’indirizzo "Smart", che permette di godere di una insegnante madrelingua nelle lezioni, il contributo era di 160 euro. Per "Talete e Umanistico", che beneficia di esperti professionisti e attrezzature di laboratorio ad uso degli studenti per una migliore preparazione, il videomaking, il contributo era di 40 euro. Pochi giorni fa però è arrivata alle famiglie una richiesta assai maggiore per il prossimo anno. Per lo "Smart" 280 euro, per l’altro 220 euro. Questo ha creato dei malumori. "L’aumento...