Contributi Tari, il 30 settembre la scadenza per aderire al bando
23 ago 2025
SILVIA SANTINI
Contributi Tari, il 30 settembre la scadenza per aderire al bando

La campagna di comunicazione decisa per distribuire il tesoretto. L'anno scorso solo 20mila euro. su 80mila furono impegnati.

Scadrà il 30 settembre il bando per i contributi al pagamento della Tari a Osimo, per compensare l’aumento previsto dall’Autorità nazionale nel 2025. Lo scorso anno degli 80mila euro messi per questa misura vennero poi impegnati meno di 20mila euro. Serve quindi maggiore comunicazione sulle opportunità concesse da questo provvedimento, in modo da agevolarne il successo. Anche per questo il Comune ha stipulato una convenzione con i patronati e i Caf (Cgil, Cisl, Uil e Confartigianato) permettendo a chi si rivolge a loro di non dover pagare la commissione per la compilazione della richiesta di contributo.

Sono 617 le famiglie osimane sotto la soglia Isee annuale di 9.530 euro, le quali potranno usufruire del bonus nazionale Arera, che prevede una riduzione del 20 per cento, al quale si aggiunge il contributo integrativo comunale che porta lo sconto complessivo al 55 per cento.

Il resto dei 100mila euro messi a bando dal Comune, che abbattono la tariffa a scaglioni (dal 25 al 40 per cento), estenderà la platea dei potenziali beneficiari fino a un totale di circa mille utenze domestiche. Per quelle non domestiche invece sono stati messi a bilancio altri 50mila euro, per garantire un sconto del 10 per cento di Tari, che riguarderà circa 150 attività del settore soprattutto food e ricettivo (bar, pasticcerie, mense, ristoranti, pub, pizzerie, osterie, pescherie, ortofrutta, macellerie, generi alimentari, fiori e piante). Per queste attività, lo sconto sarà direttamente calcolato in bolletta e non sarà necessario partecipare ad alcun bando.

