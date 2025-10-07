Contributo per i centri estivi. Approvate quasi 300 domande

Sono 296 le richieste valide pervenute al Comune di Osimo entro il 26 settembre da parte delle famiglie che hanno fatto domanda per accedere al contributo regionale per i centri estivi. L’importo disponibile ammonta a 40mila e 582 euro. Il contributo, destinato a famiglie con Isee non superiore a 25mila euro annui, sarà compreso tra 350 e 500 euro a figlio, da attribuire secondo una graduatoria basata sul valore Isee. I fondi saranno erogati immediatamente. Nel 2024 le richieste presentate furono 396, ma la soglia Isee ammessa era più alta. Si sta completando anche la procedura di verifica relativa alla carta ’Dedicata a te’, misura economica straordinaria per sostenere le famiglie in difficoltà prevista dal fondo dedicato istituito con la Legge statale di bilancio per il 2023.

Nel Comune di Osimo risultano 342 i nuclei familiari beneficiari, selezionati in base alle liste trasmesse dall’Inps, che ha individuato i destinatari secondo i criteri stabiliti a livello nazionale: Isee non superiore a 15mila euro e assenza di altre misure di sostegno al reddito. L’assessora ai Servizi sociali Paola Andreoni afferma: "Quello per i centri estivi è un sostegno concreto alle famiglie che scelgono di offrire ai propri figli un’esperienza educativa e ricreativa. Con delibera di giunta abbiamo già espresso la volontà di integrare le risorse regionali con fondi comunali, per ampliare il numero dei beneficiari e rafforzare l’impatto dell’intervento. Per la Carta stiamo portando a termine tutte le verifiche previste. Siamo pronti a pubblicare la graduatoria e ad avvisare i beneficiari".