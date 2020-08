OSIMO San Biagio e l’Aspio di Osimo sono tra le frazioni più prese di mira dai ladri. Ieri un corteo silenzioso di residenti, assieme agli attivisti delle Liste civiche che hanno organizzato la manifestazione. "In questo ultimo periodo purtroppo l’intera Valmusone è stata colpita da una serie di furti, sicuramente favoriti dal...

OSIMO

San Biagio e l’Aspio di Osimo sono tra le frazioni più prese di mira dai ladri. Ieri un corteo silenzioso di residenti, assieme agli attivisti delle Liste civiche che hanno organizzato la manifestazione. "In questo ultimo periodo purtroppo l’intera Valmusone è stata colpita da una serie di furti, sicuramente favoriti dal periodo estivo, in cui le persone sono meno presenti in casa e spesso vengono lasciati infissi socchiusi – afferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto –. Immediatamente ci siamo attivati per presidiare al meglio il territorio osimano rafforzando il pattugliamento diurno e serale. Per settembre abbiamo previsto un’ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza installando nuove spycam dotate di tecnologia ocr, che consentono cioè la lettura delle targhe, potendo così tracciare il percorso dei mezzi che vengono utilizzati per i furti ma fondamentale è anche la collaborazione delle persone. Proprio per tale motivo sta per uscire una raccolta di buone prassi da tenere durante l’estate, e non solo, per evitare di essere vittime di furti in casa, e dopo Ferragosto uscirà il nuovo bando per la concessione di contributi per l’acquisto di sistemi di antifurto e allarme".

Quest’anno il contributo concesso sarà fino a 500 euro, il doppio rispetto allo scorso anno. "Stiamo lavorando poi per rafforzare il comando di Polizia locale: entro l’estate prenderà servizio un nuovo ufficiale ed è stato già pubblicato il bando di mobilità per sei nuovi agenti da assumere tra il 2020 e il 2021. Espletate le procedure della mobilità, si procederà con l’indizione di un nuovo concorso di assunzione, il terzo in due anni".