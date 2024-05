Contro il Sant’Orso per fare la storia

Altro giro, altra partita di cartello allo stadio Del Conero per i Portuali Dorica che, oggi alle 16, riceveranno la visita del Sant’Orso. La realtà che ha posto le basi nel quartiere di Torrette di Ancona, contro quella di un quartiere di Fano. In entrambi i casi, le seconde squadre più importanti, per blasone e categoria, delle due città. Vogliono riprovarci ancora, i Dockers. Provare a riconquistare quello spareggio con vista Eccellenza. Allora, due stagioni fa, il sogno si interruppe all’ultimo atto contro il Chiesanuova. Ma lo sanno bene, Savini e compagni, che superare l’ostacolo fanese, per raggiungere una tra Centobuchi e Vigor Castelfidardo, sarà missione affatto semplice. Vuoi per le individualità del Sant’Orso, vuoi per l’organizzazione e un mister come Fulgini che, ovunque va, fa giocare bene le sue formazioni. Di sicuro i ragazzi di Ceccarelli arriveranno carichi all’appuntamento, dopo l’exploit di sette giorni fa contro la Biagio Nazzaro che ha assicurato la finale del girone A di Promozione. Il 2-1 griffato dalle reti degli Under De Marco e Giampaoletti ha proiettato i Portuali al match contro il Sant’Orso che, invece, aveva compiuto il blitz sul campo del Moie Vallesina con analogo risultato e le reti di Vitali e Muratori. Gli ospiti, tra l’altro, anche oggi arriveranno con la sola possibilità di successo. Ai Portuali, che hanno chiuso la regular season da terzi, saranno assicurati i due risultati su tre nel caso in cui la partita dovesse protrarsi ai supplementari e anche dopo i 120 minuti persistesse la parità. Kick off alle 16 allo stadio Del Conero. Per gli spettatori sarà aperto il parcheggio principale, mentre l’ingresso dovrà avvenire dal cancello 3 (fronte area di sosta, in salita). Nell’impianto potranno sedere in tribuna: i blocchi di sinistra e centrale per il pubblico dei Portuali, quello di destra per il Sant’Orso. Biglietti a 10 euro, gratuito per gli Under 16 e persone con disabilità.