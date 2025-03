"Contro la Recanatese una sfida importante in chiave salvezza"

"Il ritorno in campo è stato bello dopo quattro giornate di squalifica, però è una felicità a metà, perché poi non è coincisa con un risultato positivo - racconta il capitano del Castelfidardo, Gianmarco Fabbri -. Le sensazioni sono state quelle di sempre, è stato bello tornare in mezzo al campo con i miei compagni che ho trovato in forma. Anch’io mi sono sentito bene a livello fisico cosa che non è scontata dopo varie partite fuori". Una partita finita però male quella sul campo dell’Atletico Ascoli. "Cosa non è andato? E’ una parolona. Nessuna delle due squadre meritava la vittoria, si è giocato tanto sporco, c’è stata un’occasione per parte. Loro hanno trasformato il rigore, noi con Costanzi l’abbiamo buttata fuori. Chi per primo avrebbe segnato la portava a casa".

Acqua passata anche se nelle ultime due uscite sono arrivate due sconfitte. "Bisogna voltare pagina, pensare al derby contro la Recanatese". I giallorossi domenica hanno preso tre punti contro l’Ancona. "Una squadra ostica e lo dimostrano gli ultimi risultati, ma anche per i giocatori validi che hanno. E’ una squadra che ha alzato molto l’intensità, possono contare su giocatori di categoria superiore. A gennaio sono arrivati i vari Spagna, Pierfederici, Zinii, lo stesso Giandonato arrivato un mese fa, giocatori importanti per la categoria. Sarà una partita difficilissima poiché hanno gente di gamba che ti possono mettere in difficoltà, gestiscono molto bene la palla, hanno ottime trame di gioco, attaccano in tanti effettivi e quindi bisognerà tstare molto attenti".

Tre punti in palio che valgono tanto, perché è un derby, ma contano anche per la salvezza. "Giocheremo contro una avversario che come noi si giocherà una fetta importante di salvezza, poi è un derby e quindi una partita sempre particolare. Sarà dura, ma dovremo portare via il masimo risultato. Poi chi sarà stato il più bravo lo dirà il campo".

Attiva da ieri la prevendita per la partita di domenica Castelfidardo–Recanatese al Mancini. I tagliandi si possono acquistare presso lo stadio biancoverde con i seguenti orari: oggi dalle ore 14.30 alle 18.30. Domani ore 10-12 e 14-30-18.30. La prevendita sarà attiva anche presso il Bar Tiffany negli orari di apertura dell’esercizio commerciale. La biglietteria sarà aperta anche domenica, giorno della partita.