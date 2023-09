Contro la Reggiana per ripartire con più gol

La sosta per le Nazionali si è conclusa e per la Cremonese è tempo di tornare in campo: oggi alle 16:15 al Mapei Stadium contro la Reggiana. Una sfida che mancava da tre anni e che arriva dopo un percorso a singhiozzo (5 punti in 4 giornate). "I problemi che dovevano essere chiariti sono stati chiariti" esordisce Ballardini in conferenza stampa riferendosi al caso rientrato “Okereke“. "Chi è arrivato ha dimostrato di essere serio" ha aggiunto, strizzando l’occhio a Zan Majer ultimo acquisto con parecchie presenze internazionali. Il match sarà un’occasione per mettere alla prova l’efficacia offensiva che fino a qui ha prodotto solo 2 reti.

Cremonese (4-3-3): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Quagliata; Pickel, Bertolacci, Majer; Vazquez, Coda, Okereke.

Mariachiara Rossi