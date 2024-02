Contro lo spreco arriva Foodbusters

Domani, dalle 17.30 alle 19.30, l’auditorium Fallaci di Castelferretti accoglierà il consueto incontro dell’associazione Foodbusters, in occasione della Giornata nazionale del contrasto allo spreco alimentare. L’appuntamento ‘Spreco alimentare, da rifiuto a opportunità’ quest’anno si rivolge in particolare agli amministratori dei Comuni dell’Ambito territoriale 12 e alla cittadinanza, con l’intento di sensibilizzare e coinvolgere la comunità locale sul tema, con particolare attenzione al valore potenziale delle eccedenze di alimenti. L’associazione degli ‘acchiappacibo’ è impegnata nel recupero e nella ridistribuzione solidale di prodotti alimentari non consumati e tuttavia buoni ancora per essere mangiati. L’evento vuole celebrare la Giornata nazionale del contrasto allo spreco alimentare offrendo uno spazio dedicato al confronto e alla consapevolezza. Saranno coinvolti gli Enti locali, così da favorire la partecipazione attiva della politica e della popolazione. Contestualmente sarà presentata la ricerca sulle soluzioni innovative per valorizzare le eccedenze alimentari e ridurre gli impatti negativi sull’ambiente. L’incontro è aperto a tutti gli interessati. La partecipazione è gratuita.