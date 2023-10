Contro ogni femminicidio. Vestiti rossi davanti alla casa di Titti. Sarà Meluzzi lo psichiatra del killer

Il rosso campeggia nel cancello del condominio di via don Pietro Ciccolini 25 in cui nella notte di venerdì Concetta, per tutti Tittti Marruocco, è stata dilaniata da 39 coltellate. Scarpe, vestiti, foulard, maglie fiori e anche ceri "per non dimenticare mai". Per ricordare come i femminicidi avvengono in maniera costante e continua anche in piccole comunità come quella di Cerreto d’Esi. La famiglia di Titti sconvolta da questa tragedia sta facendo di tutto per mantenere alta l’attenzione su quanto le donne che trovino il coraggio di denunciare non siano abbastanza protette. Ma intanto dal carcere l’ex marito e suo assassino Franco Panariello, assistito dall’avvocato Ruggero Benvenuto, ha assegnato l’incarico al consulente tecnico di parte: è il noto psichiatra e criminologo, ormai noto personaggio televisivo, Alessandro Meluzzi. "Abbiamo nominato e depositato di aver scelto come consulente tecnico il dottor Alessandro Meluzzi – spiega l’avvocato Ruggero Benvenuto – Entro il prossimo mese lo psichiatra incontrerà il mio assistito e lo visiterà per valutarne le condizioni psicofisiche".

Alessandro Meluzzi, laureato in medicina e chirurgia all’università di Torino e specializzato in psichiatria, è autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche e di dieci monografie in materia psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica e antropologico-filosofica. Criminologo di fama nazionale, ha seguito i maggiori casi di cronaca del Paese, commentandoli per le tv nazionali. In particolare il dottor Meluzzi dovrà valutare la capacità di intendere e volere di Panariello che la notte del 14 ottobre, non riuscendo a dormire, poco prima delle 3, si è messo in auto con un coltello (dalla lama di 15 centimetri) in mano e nell’altra le chiavi di casa della ex. Una volta entrato nell’appartamento si è diretto in camera da letto di Concetta, mentre nella stanza accanto dormiva la figlia 16enne dove l’ha massacrata con 39 coltellate, mentre il telecomando che aveva Concetta (collegato al braccialetto elettronico del marito da cui si stava separando) da pochi istanti suonava. "Chiama il 112, ho fatto un casino" ha detto poi alla figlia sedicenne accorsa dopo aver sentito le urla. Panariello poi è sceso nel cortile ha gettato il coltello nel prato e qui ha atteso i carabinieri ai quali ha ammesso di aver accoltellato la ex moglie. Secondo quanto riferito dal suo legale Panariello dopo la denuncia di violenze e maltrattamenti a lei e alla figlia da parte di Concetta avrebbe chiesto aiuto ad uno psichiatra.

Sara Ferreri