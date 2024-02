"Controllate la staticità dei ponti. Alcuni sono vecchi e trafficati"

"Controllare la staticità dei ponti della città di Fabriano". È quello che chiede il consigliere comunale Pino Pariano (foto) con una mozione che è stata appena protocollata e che verrà discussa prossimamente in consiglio comunale.

"I tragici eventi che spesso accadono – dichiara il consigliere di opposizione – evidenziano quanto sia fragile e pericoloso il territorio italiano. Anche i media denunciano che il rischio di episodi di morte legati a questo genere di crolli potrebbero seriamente ripetersi ovunque come già accaduto in tante parti d’Italia".

Vista la presenza, anche nella ’Città della Carta’ "di alcuni ponti vecchi come epoca di costruzione altamente trafficati", Pariano chiede all’Amministrazione comunale, "visto che il sindaco è garante della sicurezza dei cittadini, di promuovere controlli di sua spettanza e di sollecitare chi di competenza per la verifica dello stato di sicurezza dei ponti presenti nel territorio comunale".

In particolare, il consigliere, sentinella del degrado e della necessità di manutenzione nelle varie zone della città, si riferisce al cosiddetto ponte della Canizza di via IV Novembre, la strada che dal quartiere Borgo conduce ai giardini e al "Ponte della stazione ferroviaria, quello che si trova in via Stelluti Scala che porta all’ospedale". Di qui la richiesta di informazioni e verifica circa lo stato manutentivo delle infrastrutture cittadine.