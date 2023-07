Controlli a tappeto: bar del centro nei guai

Gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie: denuncia e maxi sanzione al titolare di un bar del centro. Altra stangata per un commerciante abusivo, già destinatario di un decreto di espulsione. Controlli a tappeto in tutta la città. È il bilancio della nuova operazione ‘Alto Impatto’ disposta due giorni fa dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto dorico Darco Pellos, nell’area urbana di Falconara.

Quello di mercoledì è stato il quarto servizio interforze nell’arco di venti giorni. I precedenti erano stati effettuati il 16, il 21 e il 27 giugno. Vi hanno preso parte gli agenti della Polizia di Stato del reparto Prevenzione crimine, della squadra Cinofili e della Scientifica, i carabinieri della Tenenza di Falconara, i militari della Guardia di Finanza e quelli della Polizia provinciale, assieme agli agenti della Polizia locale. In particolare sono stati eseguiti controlli nelle attività commerciali. E in una di queste, che si trova proprio nel cuore di Falconara, le forze dell’ordine hanno deferito all’autorità giudiziaria il titolare di un esercizio per varie inadempienze. L’uomo è stato anche multato per oltre 2mila euro.

Contestualmente alcune squadre sono state impegnate nel contrasto all’abusivismo in spiaggia e lì gli agenti della Locale hanno intercettato un commerciante intento a vendere merce contraffatta. Lo straniero, dopo essere stato accompagnato in Questura per il foto-segnalamento, è stato denunciato per aver violato le regole in materia di soggiorno ed è emerso, anche, come fosse gravato dalla misura di allontanamento dal territorio nazionale. Altri numeri: sono state verificate 99 persone, tra le quali 27 con precedenti di polizia, e controllati 45 autoveicoli. In questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada e ritirata una patente. I controlli sono stati infine estesi nelle zone urbane, indicate come possibili piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di contrastare la diffusione di droga soprattutto tra i più giovani.

Al termine del servizio prestato a favore della collettività, le forze di polizia hanno ricevuto il plauso e il ringraziamento dell’assessore al Commercio Ilenia Orologio e del sindaco Stefania Signorini, la quale – quest’ultima – aveva recentemente preso parte ai tavoli convocati in Prefettura in vista dell’estate. "Sono grata alle donne e gli uomini delle forze dell’ordine che, come da me auspicato, proseguono in questi controlli speciali che sono funzionali in termini repressivi, per garantire sicurezza e presidio del territorio, ma sono soprattutto importanti nell’ottica della prevenzione", ha commentato il primo cittadino al Carlino.

g. g.