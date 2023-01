Controlli a tappeto e patenti ritirate

Task force di controlli a Osimo da parte delle forze dell’ordine che hanno lavorato congiuntamente richiedendo l’aiuto di due equipaggi di rinforzo del Reparto prevenzione Crimine di Perugia. Identificati 53 individui e 41 veicoli. Sospese due patenti per 20 giorni ciascuna dalla Prefettura di Ancona all’esito delle istruttorie relative a due incidenti stradali, in cui i conducenti avevano causato lesioni colpose, in entrambi i casi fortunatamente senza gravi conseguenze. Controllati attentamente i noti luoghi di aggregazione, per scoraggiare assembramenti molesti.