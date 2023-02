Controlli a tappeto per prevenire furti

Proseguono i controlli della Polizia in tutta la città ed estesi alle zone periferiche, con particolare riferimento alle zone residenziali, al fine di prevenire furti in abitazione. I controlli sono stati eseguiti in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia che ha effettuato una serie di posti di controllo ed una attenta vigilanza sulla città. Gli agenti hanno identificato oltre 140 persone e 55 veicoli, alcuni dei quali risultati non in regola e per questo sanzionati per violazioni al codice della strada. Mercoledì mattina, durante un controllo gli agenti della Squadra Volante hanno effettuato una verifica presso una struttura ricettiva operante lungo la strada statale adriatica nord dove era stata segnalata la presenza uomo che aveva comportamenti sospetti: privo di documenti ha dichiarato di essere un 40enne extracomunitario, ma dagli accertamenti messi in atto dagli agenti sull’uomo è risultato un decreto di espulsione, mai ottemperato, emesso per ordine del Questore di Reggio Emilia. L’uomo è stato allontanato dal territorio e denunciato per l’inottemperanza del provvedimento. Fermato anche un 45enne senigalliese, che al fermo ha manifestato nervosismo, particolare che ha insospettito i poliziotti che hanno approfondito i controlli. L’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina. È stato segnalato alla Prefettura come assuntore.