Controlli ai Compro oro. I carabinieri in azione

Controlli nei compro oro, forze dell’ordine a caccia di violazioni. L ’attività degli Operatori Professionali in Oro e degli Operatori Compro Oro è sottoposta a importanti vincoli normativi e operativi.

Vincoli che nascono dalla necessità di contrastare la compravendita dei metalli preziosi per finalità illecite, e dal divieto di emissione e uso di moneta elettronica in maniera anonima. Il settore, infatti, è particolarmente esposto al rischio di essere usato a fini di riciclaggio di denaro o per il finanziamento di attività terroristiche. La necessità di contrastare tali rischi, accresciuta in seguito al forte incremento registrato negli ultimi anni dalle attività di investimento e compravendita di oro e altri materiali preziosi, ha spinto le autorità ad ampliare la platea dei soggetti tenuti all’osservanza delle norme di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, includendo nel perimetro della cosiddetta Adeguata verifica anche i soggetti dediti al commercio e alla trasformazione dell’oro da investimento e del materiale d’oro a uso industriale, nonché gli operatori che commerciano oggetti preziosi.

L'aumento delle attività di compro oro si è registrata pure in città, dove spesso le forze dell'ordine effettuano controlli anche a seguito di furti, nella speranza di poter reperire, come accaduto in passato, i monili trafugati.