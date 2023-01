Controlli al campus scolastico I cani trovano dell’hashish

I militari hanno effettuato ieri un servizio al campus scolastico con l’ausilio dei cinofili di Pesaro. Durante gli accertamenti, fuori dagli istituti, è stato rinvenuta una dose di hashish abbandonata da qualcuno che, alla vista dei militari, è riuscito a liberarsi della droga che portava con sé. I controlli sono stati poi dirottati presso alcuni esercizi pubblici dove si è proceduto all’identificazione dei clienti: un 53enne è stato denunciato per violazione della sorveglianza speciale, era in compagnia di alcuni pregiudicati. Un 55enne di Perugia è stato denunciato per violazione della libertà vigilata: l’uomo non poteva trovarsi sulla spiaggia di velluto dov’è stato rintracciato in compagnia di alcuni pregiudicati. Gli accertamenti hanno interessato anche una struttura dove si trovano diversi alloggi: all’interno sono stati trovati 2,30 grammi di marijuana e 11 flaconi di metadone, il possessore, un 63enne, è stato denunciato. All’interno della stessa struttura è stata effettuata un’altra perquisizione: sono stati rinvenuti 0,3 grammi di eroina a una 40enne che è stata segnalata in Prefettura come assuntore. I controlli proseguiranno e verranno intensificati durante i weekend.