Controlli al porto con l’agenzia "Frontex": passaporti contraffatti e merci non autorizzate

L’agenzia Frontex insieme alla polizia per combattere il crimine al porto. Il potenziamento ha dato subito i primi risultati. La polmare ha trovato un cinese che tentava di sbarcare da una nave con un passaporto contraffatto. Controllando invece il flusso di pullman turistici in arrivo dall’Albania, ma con poco persone a bordo, i poliziotti hanno scovato un traffico di merci non autorizzate. Frontex sono donne e uomini di una agenzia che contribuisce, con il personale delle varie forze dell’ordine europee, a migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione Europea.