Controlli alla movida. Giovani sorpresi con dosi di droga

Un giovane pizzicato con la droga, altri due stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Frutto dei controlli della Polizia attuati in centro, sabato pomeriggio, e disposti dal questore Cesare Capocasa d’intesa con la Prefettura. In totale sono state identificate 31 persone, tra le quali 17 con precedenti. Un 23enne, in compagnia di un 31enne, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e dunque segnalato all’autorità giudiziaria: durante la verifica si è mostrato nervoso e, in effetti, all’interno di un pacchetto di sigarette custodiva uno spinello con tabacco e hashish, per un peso di oltre un grammo. Ha riferito che fosse per uso personale. Due persone, un cittadino tunisino e un altro marocchino di 25 anni, stavano invece consumando bevande alcoliche, quando è emerso come fossero senza permesso di soggiorno. Il primo ha dimostrato di essere ricorrente contro il provvedimento di espulsione, l’altro non aveva alcun titolo. Dopo l’identificazione è stato invitato a presentarsi all’Ufficio immigrazione per regolarizzare la posizione sul territorio. Oltre ai poliziotti, in strada anche i militari dell’Esercito.