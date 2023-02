Controlli alla movida in tutta la provincia

Intensa l’attività della polizia in provincia nel weekend. A Jesi gli agenti del commissariato insieme a personale dei carabinieri hanno monitorato e controllato le zone a rischio della movida jesina: piazza delle Monnighette, via Roccabella, Costa Mezzalancia e tutte le vie limitrofe effettuando diversi passaggi con soste al “Miami” e “Paradise”. Identificate 16 persone . A Fabriano attenzioni sul centro. Controllate 40 persone, 6 locali pubblici, 18 veicoli. Ad Ancona l’attività di prevenzione e controllo ha riguardato Piazza Cavour e Piazza Roma. Nel pomeriggio il personale della Polizia, coadiuvata anche dalla Polizia Locale, ha effettuato pattuglie appiedate. I controlli, finalizzati a contrastare l’abuso di bevande alcoliche, con particolare attenzione al decoro urbano e alla quiete pubblica, non riscontravano situazioni di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. Attorno all’1.40 gli operatori della Squadra Volante effettuavano un controllo su un gruppo di persone.

Uno di questi faceva cadere una sigaretta artigianale contente hashish e, su esplicita richiesta degli operatori in merito al possesso di ulteriore possesso di sostanza stupefacente, il ragazzo estraeva un involucro di plastica contenente 0,40 grammi di hashish. Si procedeva, quindi, alla contestazione della violazione prevista dall’art. 75 d.p.r. 30990.