Controlli alle "Podesti", spunta 1 grammo di droga

Controllo antidroga all’Ipc Podesti ma lo stupefacente era fuori dall’edificio scolastico. Il blitz è stato fatto ieri mattina, a Passo Varano, da parte dei poliziotti di quartiere con l’aiuto della squadra dei cinofili. Gli agenti, muniti di cani, si sono presentati fuori dalla scuola superiore al momento dell’ingresso degli studenti e poi sono tornati nell’ora della ricreazione. Proprio durante l’ingresso i poliziotti hanno visto che un ragazzo si stava allontanando quando ha visto arrivare i cani e gli uomini in divisa. La sua fuga ha dato dei sospetti così gli agenti lo hanno raggiunto e fermato. Il giovane è stato perquisito . I cani infatti avevano fiutato qualcosa. Dentro una tasca dei pantaloni il sospettato aveva un involucro di plastica contenente 1,38 grammi di hashish. E’ stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La presenza dei cinofili e dei poliziotti di quartiere davanti alle scuole è stata decisa per prevenire episodi di spaccio, bullismo e dispersione scolastica. I poliziotti di quartiere rappresentano un punto di contatto ed un punto di riferimento fondamentale tra i giovani e le istituzioni.