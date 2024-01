Controlli "Alto impatto". Lo fermano in strada, poi perquisizione a casa. Spunta bazar della droga

Archi e piazza Rosselli: controlli a tappeto per l’operazione "Alto impatto". Sono state 49 le vetture controllate, 0 irregolarità. Posti di controllo nelle vie a ridosso della stazione con 140 persone identificate e un bengalese – inottemperante a un ordine di espulsione – assoggettato a relativa procedura: all’indiano è stato ordinato di lasciare l’Italia in settimana, altrimenti saranno guai seri.

Durante il giro di vite disposto dal questore dorico, Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto, Saverio Ordine, un 22enne italiano (pregiudicato) è stato sorpreso con droga a casa. Gli agenti l’hanno infatti trovato con oltre 100 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. I poliziotti sono arrivati alla sua abitazione dopo aver intimato l’alt all’auto su cui viaggiava. Il fiuto del 113 ha fatto colpo anche stavolta. Il giovane, già noto alle forze di polizia per un pregresso blitz antidroga che aveva portato al suo arresto nel luglio del ‘22, avrebbe nuovamente intrapreso il mestiere (si fa per dire) di spacciatore. Una volta fermato in strada, i poliziotti l’hanno perquisito. Dopo aver controllato l’auto, si sono fatti portare a casa. Qui, oltre all’ingente quantitativo di stupefacente, teneva in camera un bilancino di precisione, un coltello dalla lama annerita, una macchina per sottovuoto (della Silvercrest) e una ricarica di buste di plastica. Tutto verosimilmente materiale per il confezionamento di narcotici. Inequivocabili i riscontri probatori che hanno fatto scattare una denuncia a piede libero per il giovane. Si parla di detenzione ai fini di spaccio di coca, ´fumo´ ed erba.

Nell’ambito del servizio, che ha coinvolto anche 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine di Perugia, è stata eseguita pure la misura cautelare di custodia in carcere per un 47enne dorico che aveva smesso di presentarsi (2 volte al giorno) in questura. Un aggravamento della sua posizione, già difficile dallo scorso 24 novembre. I guai, per il pregiudicato ritenuto responsabile di furto aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso, erano iniziati mesi fa, quando aveva rubato un borsello dagli spogliatoi di un’officina. Dentro, 1500 euro, 4 orologi, un braccialetto e una torcia tattica professionale. Il gip aveva disposto l’obbligo di firma ma lui, dopo aver ottemperato per qualche giorno, aveva smesso di fare visita ai poliziotti di via Gervasoni. Così, sono stati loro a farlo. Adesso è dietro le sbarre di Montacuto.

Nicolò Moricci