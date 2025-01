Controlli anche contro lo spaccio: attenzionata l’area dell’ospedale

Proseguono senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio, al fine di prevenire la recrudescenza dei reati contro la pubblica incolumità, predatori e in materia di spaccio di stupefacenti, ma anche per rafforzare il senso di sicurezza della cittadinanza. Venerdì, tra pomeriggio e sera, la Polizia del Commissariato jesino assieme al Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, coordinati dal dirigente Paolo Arena e su indicazioni di Questura e Prefettura, si sono concentrati nelle zone più sensibili della città, come le pertinenze dell’ospedale Carlo Urbani, via Mura Occidentali, via Setificio, gli Orti della Pace, il quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle e piazzale Partigiani. Sono state effettuate identificazioni a campione, procedendo con attività di polizia di prossimità, sempre a stretto contatto con i cittadini.

Complessivamente sono state identificate 75 persone (33 stranieri). Cinque i posti di controllo, 46 i soggetti positivi (con precedenti) e 32 i veicoli accertati. Segnalato per uso personale un 27enne di origine afghana, residente in provincia, trovato in possesso di 0,76 grammi di hashish, poi sequestrati.