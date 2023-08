Controlli anti abusivi e multe Il Questore Cesare Capocasa ha disposto un servizio antiabusivismo per prevenire e reprimere la contraffazione della merce. Controlli della Polizia e della Polizia Locale hanno portato ad una sanzione di 5000 euro per un venditore ambulante abusivo e ad un'altra per un uomo in stato di alterazione psicofisica. Controlli del territorio hanno portato a 57 persone controllate, 16 con precedenti giudiziari, e 26 veicoli, uno dei quali provento di furto.