Controlli anti movida nel centro storico

Al via in città i controlli ‘anti-movida’. Nel corso del weekend le volanti del commissariato insieme a personale dei carabinieri, coordinate dal dirigente vice questore Paolo Arena, hanno attuato un servizio straordinario di controllo in centro storico con "finalità anti-movida". Soprattutto nelle pertinenze dei locali con filodiffusione musicale, divenuti nel tempo il principale polo di attrazione per moltissimi giovani. La segnalazione per musica ad alto volume nei locali centrali, come riferiscono dal commissariato, costituisce infatti nel territorio jesino una problematica più ricorrente nel corso della stagione autunnaleinvernale. "Gli interessi dei commercianti, in parte comprensibili, vanno sempre contemperati col legittimo diritto alla quiete pubblica e al riposo rivendicato dai residenti, anche perché la diffusione musicale incontrollata potrebbe connotare la fattispecie di reato ‘disturbo al riposo delle persone’" spiegano. Nei locali all’interno o in adiacenza dei centri abitati, è fatto divieto di utilizzazione degli impianti di amplificazione e diffusione sonora installati all’aperto, se non preventivamente autorizzati. Nel corso di questi primi controlli non sono state riscontrate violazioni. Sono state identificate 45 persone e controllati due locali. Controlli anche nei prossimi week end.