Controlli antidroga: trovata marijuana

Nuovo blitz antidroga dei poliziotti ai giardini pubblici di viale Cavallotti: 19enne chiaravallese trovato con la marijuana. Nel pomeriggio di lunedì i poliziotti al comando del dirigente vice questore Paolo Arena, ha proceduto a un servizio antidroga nelle vie più sensibili e a rischio criminalità del territorio jesino, dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio stupefacenti operato nelle scorse settimane e le segnalazioni per uso personale avvenute nei giorni scorsi. In particolare, ai giardini pubblici di viale Cavallotti i polizotti hanno proceduto al controllo e alla perquisizione di cinque giovani appartati nelle pertinenze di un chiosco bar. Uno di essi, 19enne di Chiaravalle si è subito mostrato guardingo e infastidito. Perquisitio è stato trovato in possesso di una dose di marijuana del peso complessivo di 0,88 grammi, avvolta in involucro di plastica, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette vuoto che tentava di far passare inosservato. Negativa la perquisizione per gli altri amici. I poliziotti hanno proceduto alla contestazione immediata, al sequestro amministrativo della dose e alla segnalazione per uso personale di stupefacenti. "I luoghi non possono divenire zone rosse ove circola indisturbatamente lo stupefacente" sottolinea il vicequestore Paolo Arena.