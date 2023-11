Controlli del Nas nelle mense scolastiche: segnalazioni per inadeguatezze sanitarie

Giro di vite nelle mense scolastiche: controlli a tappeto dei Nas. Il nucleo anti sofisticazione dei carabinieri ha battuto palmo a palmo tutta la regione. Nelle Marche, sono state controllate complessivamente 30 strutture, di cui 6 sono state sanzionate per un ammontare complessivo di 12mila euro. Dieci i controlli che hanno riguardato Ancona. In provincia, sono state segnalate all’autorità sanitaria, per inadeguatezze, ben quattro ditte. Nell’anconetano, tre le violazioni amministrative contestate. I controlli sono stati disposti da Roma, dal ministero della Salute, dopo l’avvio dell’anno scolastico in tutta Italia.