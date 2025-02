Controlli della polizia: la zona della movida finisce nel mirino

Proseguono senza sosta i controlli straordinari di prevenzione generale nel territorio sul territorio cittadino. Venerdì, nella fascia oraria tra il pomeriggio e la sera, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Jesi assieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, coordinati dal dirigente e vicequestore Paolo Arena, nell’ambito delle direttive del questore di Ancona Cesare Capocasa e d’intesa con il prefetto Maurizio Valiante, hanno attuato un importante servizio che mira ad intensificare il rapporto di fiducia con la cittadinanza e che implica, tra le finalità, l’attività di prevenzione dei reati predatori, in materia di spaccio di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica.

Gli equipaggi, impiegati in maniera sinergica nell’azione combinata volta alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto del degrado urbano, hanno concentrato i posti di controllo nell’area della movida nel centro storico città e in aree periferiche più sensibili. Tra queste: via delle Mura Occidentali, via Setificio, Orti della Pace, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle, piazzale Partigiani, Corso Matteotti, piazza delle Monnighette, piazza della Repubblica e i vicoli adiacenti.

Al contempo, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato identificazioni a campione continuo, procedendo quindi alle attività di polizia di prossimità, sempre a stretto contatto con i cittadini per rendere più tangibile la percezione di sicurezza. Nel novero delle attività che sono state portate a termine, i poliziotti hanno identificato 92 persone, tra le quali 12 persone di origine straniera. Cinque i posti di controllo effettuati. Trenta persone sono risultate positive alle verifiche (con precedenti). Complessivamente, infine, sono stati controllati 59 veicoli.