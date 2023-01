Controlli della polizia locale, 16 veicoli beccati senza revisione

Sono continuati anche nel fine settimana appena trascorso i controlli da parte degli agenti polizia locale di Osimo, diretti dal comandante Buscarini, per garantire la sicurezza stradale sia nel centro storico cittadino che nelle frazioni. Tra sabato e domenica sono stati 55 i veicoli oggetti di verifiche, di cui 16 sono risultati privi della revisione periodica. Tutti i conducenti sono stati sanzionati ed i veicoli sospesi dalla circolazione fino all’effettuazione con esito positivo della revisione. Uno di quelli invece è stato sottoposto a fermo amministrativo perché nonostante era stato già sospeso dalla circolazione perché senza revisione, circolava ugualmente. Ad un conducente poi è stata ritirata la patente di guida perché scaduta. Particolare attenzione è stata prestata anche alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza, con il ritiro di una patente di guida per tre mesi poiché il conducente è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al limite di 0,5 grammi per litro stabilito dal codice della strada. Sempre nella giornata di sabato, un uomo è stato denunciato alla Procura perché sorpreso, a distanza di un anno, a circolare senza essere titolare di patente di guida revocata nel 2020. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca. Nel fine settimana una pattuglia ha partecipato anche al servizio interforze disposto dalla Questura di Ancona e sotto il coordinamento del Commissariato di Polizia per il controllo della movida nel centro storico e aree limitrofe.