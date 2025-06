Controlli durante il weekend. Sanzionato per ubriachezza

Ancona, 2 giugno 2025 – Una sanzione per ubriachezza molesta e una denuncia a piede libero per lo stato di irregolarità sul territorio italiano. Sono alcuni dei risultati del weekend di controlli eseguiti dalla Polizia di Stato nelle aree del centro cittadino, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma, disposti dal questore Cesare Capocasa d’intesa con il prefetto Maurizio Valiante. Le persone identificate sono state 41 di cui 10 con precedenti. Durante il servizio un 20enne tunisino è stato segnalato poichè camminava per le vie del centro cittadino con incedere precario. Controllato ed identificato l’uomo, appariva vistosamente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche e per tale motivo sanzionato per ubriachezza molesta. Un 19enne tunisino è stato deferito in stato di libertà perchè irregolare sul territorio. Inoltre, il giovane cittadino extracomunitario, a seguito dei controlli espletati dai poliziotti, risultava destinatario di un Divieto di Accesso ai Locali Pubblici emesso dal Questore di Ancona nel novembre 2023; il giovane è stato sanzionato anche per la violazione della misura di prevenzione.