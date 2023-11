Controlli e feste: tante chiamate per gli schiamazzi. Cane muore dopo lo schianto con una macchina

La notte del 31 la chiamata di aiuto è arrivata alla Polizia di Castelfidardo. Era stato investito un cane e danneggiata la vettura il cui conducente si è subito fermato. Nonostante l’attivazione del servizio veterinario, per il cane non c’è stato nulla da fare e adesso saranno le indagini della Municipale a chiarire le responsabilità del fatto.

Numerose le chiamate al centralino per segnalare il tono troppo vivace di alcuni ragazzi festanti nella serata di Halloween, casi risolti con un rimbrotto da parte del personale operante e la raccomandazione di divertirsi senza arrecare disturbo. Le pattuglie in servizio nel quadrante antimeridiano delle festività di Ognissanti hanno controllato le zone prospicienti il cimitero, anche in modalità appiedata, per garantire la sicurezza ed evitare episodi predatori ai danni degli avventori. Un servizio dedicato è stato disposto per presidiare l’ordine e la sicurezza pubblica tanto nel centro storico che nella periferia di Osimo e frazioni la stessa sera. Al di là di qualche lamentela per gli schiamazzi serali e alcuni rifiuti lasciati a terra e ritrovati nei vicoli, la serata è trascorsa senza criticità di rilievo. Ai posti di blocco sono state identificate 107 persone, di cui 23 pregiudicati. Il monitoraggio sul rispetto delle norme sulla circolazione stradale ha portato al controllo di 24 veicoli ed a comminare nove sanzioni.