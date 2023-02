Controlli e maxi multe in due esercizi

Nell’ambito dell’operazione "Alto impatto", la Polizia di Stato e la Polizia locale, hanno effettuato un servizio. Ispezionata dalla Squadra Amministrativa una tabaccheria di via Giordano Bruno. Il titolare non aveva esposto il cartello degli orari di apertura e chiusura ed aveva messo in funzione un distributore automatico di bevande funzionante 24 ore al giorno, in violazione della normativa statuale che prevede la chiusura della vendita di bevande alcoliche alle 22. Sanzioni per 11.500 euro. Successivamente veniva controllato un esercizio di vicinato: il titolare non aveva mai presentato alcuna Scia al Comune per la vendita di bevande. Sequestrati anche prodotti non traditti in italiano. Sanzioni per oltre 9mila euro.