Controlli in centro, spunta abuso edilizio

Un abuso edilizio in centro storico è stato scoperto dagli agenti della polizia municipale con il personale dell’area tecnica dell’edilizia privata: si tratta di un laboratorio che è stato trasformato in appartamento. Ma nessun cambio di destinazione d’uso era stato autorizzato dal Comune. "L’abuso consiste nella modifica della destinazione d’uso – riporta la descrizione di quanto accertato pubblicata all’albo pretorio –, urbanisticamente rilevante, dell’immobile, da laboratorio/magazzino a residenziale, con opere edilizie a ciò preordinate in assenza di titoli abilitativi edilizi, senza corrispondere gli oneri, in quanto si tratta di intervento oneroso e non gratuito, in contrasto con il regolamento edilizio comunale". "L’abitazione non rispetta né l’indice illuminotecnico – prosegue la relazione –, né l’altezza minima sia delle stanze che quella sottostante il soppalco". Quello delle abitazioni è un problema molto sentito in città, dove i prezzi al metro quadrato, anche sull’usato, sono da sempre altissimi, mentre quelli sul nuovo si aggirano attorno ai cinquemila euro al metro quadrato in zone prossime al centro oppure al lungomare. Si tratta di costi altissimi per gli acquisti, che dunque si riflettono sugli affitti, infatti sono sempre più ricercati quegli affitti di durata annuale.

si. sa.