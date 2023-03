Controlli interforze eccellenti in Valmusone

I controlli congiunti questo fine settimana in Valmusone si sono concentrati per la Tirreno Adriatico. Il dispositivo interforze ha previsto l’impiego di 82 operatori appartenenti alla Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia provinciale, Polizie locali di Osimo, Castelfidardo, Loreto e Ancona, oltre a 260 volontari messi a disposizione da una ventina di associazioni, coordinati dal Commissariato di Osimo, per poter affrontare ogni sorta di emergenza anche sanitaria con 118 e vigili del fuoco.