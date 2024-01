Controlli interforze in centro, nei parchi e vicino alle scuole

Intensi in questi giorni i controlli dei poliziotti del Commissariato di Osimo che, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri e agli agenti della Polizia locale, vigilano sul territorio su disposizione del questore Capocasa d’intesa con il prefetto Ordine. Gli operatori hanno perlustrato con attenzione le vie e le piazze del centro storico e monitorato ripetutamente i vicoli di Corso Mazzini, piazza Duomo, il mercato coperto, i giardini di piazza Nuova, via Lionetta, e le prime periferie cittadine, così come le aree verdi limitrofe alle scuole del San Carlo e di Osimo Stazione dove sono tante le proteste per i ripetuti atti di vandalismo, tanto che il caso approderà in Consiglio. In totale sono state identificate 72 persone, di cui 15 con pendenze penali. Cinque le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada nel concomitante presidio alla sicurezza stradale e altrettanti gli esercizi commerciali controllati. Prosegue poi anche quest’anno l’attenzione a tutto tondo dedicata al mondo della scuola degli agenti nell’ambito del progetto "Educhiamo insieme alla legalità". L’attività si svolge attraverso un costante rafforzamento specifico della presenza di prossimità dei poliziotti nei plessi e nelle zone circostanti dei comprensori di ogni ordine e grado e anche con gli incontri formativi. Oltre agli ordinari passaggi che le pattuglie svolgono al momento dell’ingresso e dell’uscita dalle lezioni, l’altro giorno si è tenuto il primo incontro del dirigente del Commissariato, insieme ai suoi collaboratori, con i ragazzi delle classi prime dell’istituto di istruzione superiore "Laeng-Meucci" per parlare di bullismo.