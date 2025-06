Controlli movida, maxi operazione

La Polizia locale di Castelfidardo ha potenziato l’attività delle pattuglie nella fascia serale e notturna, dal controllo stradale fino alla vigilanza dei quartieri per il contrasto dei reati predatori, degli atti vandalici e dei fenomeni di disturbo del riposo ed il controllo dei luoghi di aggregazione giovanile. Le operazioni si alternano con i servizi di vigilanza predisposti in occasione del calendario di eventi dell’estate castellana, con un impiego coordinato di pattuglie auto e moto-montate che hanno già permesso di deferire all’autorità giudiziaria, con successivo ritiro della patente, tre conducenti per guida in stato di ebbrezza ed altri due per stupefacenti. Sono stati 103 i veicoli controllati e sono stati accertati possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, omessa revisione periodica del veicolo e delle cinture di sicurezza, guida con patente scaduta, uso del telefono, esercitazione di guida su motocicli senza istruttore, trasporto di passeggero su ciclomotore da parte di conducente minore di 16 anni, marmitte rumorose ed uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa. E’ scattata la denuncia di un uomo che aveva collezionato in vari Comuni sanzioni per circa 4mila euro.