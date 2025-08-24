Controlli nei locali, 30mila euro di multe

Raffica di controlli nei locali e non solo: sequestri e sanzioni per quasi 30mila euro. Nella serata di venerdì, durante servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore Capocasa d’intesa con il prefetto Valiante, il commissariato di Jesi, assieme alla polizia locale, ha effettuato una serie di verifiche mirate in diverse zone della città.

Il servizio, svoltosi anche di notte sotto la direzione del commissario capo della polizia Alessio Damiani, ha interessato numerosi locali, tra cui bar e minimarket. In diversi casi sono emerse gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie: all’interno di alcuni locali sono stati trovati prodotti alimentari scaduti, in alcuni casi privi di etichettatura o conservati in condizioni non idonee. Tutti gli alimenti non conformi sono stati sequestrati e ai gestori sono state elevate diverse sanzioni amministrative, per un totale di 30mila euro. In uno dei locali sono state trovate persone gravate da precedenti di polizia.

Nel corso del servizio, che ha interessato le aree urbane più nevralgiche, i poliziotti hanno proceduto a numerose identificazioni di diversi soggetti, alcuni dei quali con precedenti penali, ed eseguito perquisizioni alla ricerca di stupefacenti.