Controlli nei locali: multe e kebab chiuso

Ancora raffica di controlli della polizia nei locali cittadini: due dei cinque passati al setaccio sono stati sanzionati per 8 illeciti e 2.400 euro di multe e uno, un kebab, è stato chiuso. Nel kebab è stata accertata la mancata erogazione del gas per mancato pagamento della bolletta e la presenza di 3 bombole a gas di cui una allacciata al dispositivo di cottura. I vigili del fuoco hanno disposto la rimozione di due bombole. Il titolare non aveva il documento valutazione rischi per i dipendenti regolare. È stata quindi intimata la chiusura immediata per mancanza della sicurezza antincendio. In un bar tra l’altro mancava l’autorizzazione alla vendita di alcolici e la titolare non era in grado di esibire l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di video sorveglianza. Non vi era poi corrispondenza tra gli orari affissi e quelli comunicati al Suap. In un bar c’erano tavoli e sedie all’esterno senza il relativo permesso. Inoltre, erano presenti due insegne prive di autorizzazioni all’installazione. Controllati anche 45 veicoli e sanzionati due automobilisti per inottemperanza all’obbligo di fermarsi e mancato rispetto della distanza sicurezza.