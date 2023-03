Controlli nei luoghi della movida

Nuovo servizio congiunto delle forze dell’ordine, questa volta di venerdì sera e non di sabato, come disposto con ordinanza dal questore Cesare Capocasa. Polizia, carabinieri e una pattuglia dedicata della Polizia locale, hanno proceduto a un controllo sinergico. Nel controllare i vari luoghi di aggregazione giovanile, gli agenti hanno in particolare evitato che si creassero assembramenti molesti e situazioni di degrado urbano. Una ventenne incensurata, sorpresa in un luogo appartato mentre iniziava a confezionarsi uno spinello, è stata segnalata alla Prefettura essendo stata trovata in possesso, per uso personale, di circa 0,35 grammi di marijuana, sequestrati. Ora rischia una sospensione della patente e dovrà sottoporsi ad appositi controlli periodici e colloqui psicologici nei centri di prevenzione e cura delle dipendenze. Contestate 15 sanzioni amministrative per altrettante violazioni al Codice della strada.