Controlli nei ristoranti: uno trovato irregolare

Difformità igienico-sanitarie e irregolarità edilizie che saranno motivo di approfondimento per accertare o meno eventuali abusi edilizi. Le hanno trovate la sezione amministrativa della questura, unitamente alla polizia locale e all’ufficio igiene alimenti dell’Asur, durante i controlli ad uno storico ristorante che si trova nella zona della stazione ferroviaria. La polizia e tutto il personale al suo seguito, sono stati impegnati nei controlli mercoledì scorso, e hanno ispezionato diverse attività preposte alla somministrazione di cibo per il pubblico come ristoranti e bar. Questo al fine di tutelare la salute pubblica. In uno dei ristoranti dove sono state fatte le verifiche hanno trovato irregolarità dal punto di vista igienico e il titolare dovrà provvedere a sanarle. Inoltre durante il controllo si è voluto approfondire anche la struttura edilizia stessa dell’attività, e dalle piante catastali sarebbero emerse evidenti irregolarità edilizie, che verranno approfondite per accertare eventuali abusi edilizi operati dal gestore del locale, che potrebbero coinvolgere anche il proprietario dell’immobile. Questo avrebbe riguardato porte chiuse in alcuni muri e aperte in altre. Insomma cambiamenti fatti nel tempo. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni sul territorio di Ancona e anche in provincia. Durante l’estate sono state diverse le attività anche multietniche finite ai raggi x per assicurare il rispetto delle condizioni igieniche e sono state diverse quelle sanzionate e fatte chiudere perché trovate con alimenti scaduti.