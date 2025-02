Controlli straordinari in città. La polizia identifica 51 persone

Proseguono i controlli straordinari del territorio, portati avanti dalla Polizia di Stato del Commissariato di Jesi e coordinati dal dirigente e vicequestore Paolo Arena, su espresse direttive del questore di Ancona Cesare Capocasa e d’intesa con il prefetto Maurizio Valiante. Iniziative tese a impedire la recrudescenza dei reati contro l’incolumità pubblica, predatori e in materia di stupefacenti, intensificando il rapporto di fiducia con la cittadinanza.

Al setaccio le zone nelle pertinenze dell’ospedale Urbani, oltre a quelle di via delle Mura Occidentali, via Setificio, Orti Pace, Giardini pubblici di Viale Cavallotti, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Parco del Vallato e piazzale Partigiani. Nel frattempo sono proseguite le identificazioni a campione continuo, fondamentali per intercettare l’eventuale presenza di pregiudicati in trasferta, procedendo ad attività di polizia di prossimità in alcune aree centrali ritrovo di giovani, per rendere più tangibile la percezione di sicurezza e contenere gli eccessi.

Complessivamente sono state identificate 51 persone, tra le quali sei di origine straniera. Quattro i posti di controllo, mentre cinque le persone risultate positive ai controlli (con precedenti). I veicoli controllati sono stati 43.