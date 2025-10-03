Controlli su passeggeri extra Schengen. Ecco il sistema d’avanguardia al porto

Controlli sui passeggeri extra Schengen, il porto di Ancona si dota di un nuovo sistema avanzato. Si tratta del sistema EES – Entry Exit System – adottato a livello internazionale che di fatto andrà a trasformare sempre di più lo scalo adattandolo a quelli più avanzati e parificandolo quasi alle dotazioni in vigore negli aeroporti. I lavori di trasformazione sono partiti nei giorni scorsi e dovrebbero durare alcune settimane. EES verrà applicato nel varco doganale davanti al Molo Santa Maria, ossia quello storico e principale dove si trova, tra le altre, la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico. L’intervento andrà in alternanza tra le due uscite per non bloccare del tutto la mobilità degli sbarchi dall’unica compagnia di navigazione che ha la rotta con l’Albania, l’Adria Ferries, paese appunto extra Schengen (la Croazia lo è stato fino ad alcuni anni fa, ma ora fa parte a tutti gli effetti dell’UE; l’Albania, che ha presentato formale richiesta di adesione, potrebbe seguirla nel giro di pochi anni).

L’Autorità di Sistema Portuale, in collaborazione con la polizia di frontiera, ha definito l’adattamento dei varchi ai nuovi sistemi entry-exit definiti dalla UE che riguardano solo il traffico con i paesi extra Schengen. I lavori riguarderanno in prima battuta il varco antistante la sede dell’autorità portuale di ingresso in Italia dei mezzi e delle persone in arrivo da Paesi terzi. Successivamente invece sarà preparato il varco di uscita dall’Italia per i mezzi in imbarco diretti verso Paesi non Schengen. Il tutto nelle more dello spostamento delle navi traghetto al fine di ottemperare a una norma che è da lungo oggetto di discussione a livello europeo. In pratica dal prossimo anno, quando potrebbe essere attiva la banchina d’attracco tra la 19 e la 21, oltre 400 metri, il sistema EES verrà trasferito in quella zona portuale.