Controlli sui bus: in 63 senza il biglietto

Su 65 sanzioni elevate a bordo degli autobus, la quasi totalità, ovvero 63, per passeggeri sorpresi a viaggiare senza biglietto, mentre due per ubriachezza. Sono i dati dei controlli portati avanti nel fine settimana, e in orario serale, dagli agenti di Polizia locale in collaborazione con il personale di Conerobus.

L’attenzione degli agenti si è focalizzata sui mezzi del trasporto pubblico locale che si sono fermati alla stazione ferroviaria falconarese. Tra i multati perché sprovvisti del titolo di viaggio, nove hanno preferito pagare subito. Nell’ultimo weekend, gli operatori del Comando di Palazzo Bianchi hanno compiuto anche perquisizioni per contrastare reati e illeciti legati all’uso e allo spaccio di droga.

Le operazioni hanno visto impegnate due pattuglie della Polizia locale, che hanno affiancato il personale a bordo dei mezzi. Si è trattato della seconda campagna di controlli sui bus nel giro di un mese, che ha fatto emergere numeri significativi rispetto alle persone scovate a viaggiare senza biglietto: a metà settembre ne erano state scoperte 101, con 13 che aveva scelto di pagare subito l’ammenda.

Altre multe, invece, avevano riguardato trasgressori recidivi e questo aveva comportato importi molto più salati. Gli accertamenti erano stati portati avanti anche con il supporto dell’unità cinofila, il cane Billy e il suo conduttore, saliti a bordo dei mezzi per individuare l’eventuale presenza di stupefacenti. In passato, l’intervento della Polizia locale era necessario anche per far fronte a reazioni violente dei passeggeri trovati senza biglietto, come accaduto nel dicembre scorso, quando una persona, vistasi scoperta dal controllore, si era rifiutato di fornire le generalità e aveva provocato un parapiglia, che ha costretto l’autista a restare bloccato per circa 20 minuti alla fermata.

I controlli a bordo, insieme agli agenti, vengono invece colti con favore dai passeggeri regolari.

E su questo insiste il sindaco Stefania Signorini, secondo la quale "la sicurezza è un aspetto di primo piano per l’amministrazione e anche i controlli del weekend, tanto sul territorio che a bordo degli autobus, hanno lo scopo di tutelare la legalità. In questi anni, proprio con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e potenziare la percezione di sicurezza dei cittadini, è stato implementato il sistema di videosorveglianza, con l’installazione di oltre 130 telecamere collegate alla Centrale di videosorveglianza. Questo ha permesso tra l’altro di individuare gli autori di alcuni furti alle attività economiche, di risalire ad automobilisti che si erano allontanati dopo aver provocato incidenti, di individuare truffatori. Le nuove tecnologie offrono un supporto prezioso ai nostri agenti e a tutte le forze dell’ordine, la cui presenza costante sul territorio resta fondamentale".