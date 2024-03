Controlli sulla movida: un 32enne è stato trovato con la cocaina

Nel corso del fine settimana i carabinieri di Jesi hanno intensificato i controlli nei luoghi della movida a Chiaravalle. Nei servizi sono stati impegnati equipaggi delle Stazioni di Chiaravalle, Morro d’Alba e Montecarotto e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi. Il bilancio è di una persona denunciata per detenzione di stupefacenti e di due persone segnalate al Prefetto di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un 32enne, il quale, nel corso di perquisizione personale e, successivamente, domiciliare, è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 4,20. Gli stessi militari hanno segnalato al Prefetto anche un 46enne, trovato in possesso di 0,9 grammi di hashish. Le sostanze rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale e amministrativo.

I carabinieri di Chiaravalle, inoltre, hanno segnalato al Prefetto di Ancona un 23enne, trovato in possesso di 0,7 gr. di hashish, anche in questo caso detenuti per uso personale.