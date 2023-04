Controlli sulle strade: patente ritirata e multe

Raffica di controlli nel week end: tre i multati, una patente ritirata. In particolare sabato sono continuati i servizi straordinari del controllo del territorio voluti e disposti dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di fenomeni criminali. Il servizio ha visto impegnati poliziotti e militari dell’Arma dei carabinieri sotto la direzione del commissariato di Fabriano in attività di controllo di persone e autoveicoli in transito lungo le principali vie di accesso al Comune di Fabriano nonché nel controllo di persone, mezzi e attività commerciali presenti lungo le vie del centro cittadino. Il servizio ha garantito una soddisfacente e efficace attività di controllo del territorio con l’individuazione di soggetti con precedenti di polizia. Identificate 50 persone, controllati 6 veicoli e sono state elevate 3 contravvenzioni per violazione al Codice della Strada. E’ stata ritirata una patente e un veicolo é stato sottoposto a fermo amministrativo. Controllati anche due locali.