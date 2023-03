Controlli sulle targhe straniere, ucraino fermato senza patente

Controlli straordinari sulle auto immatricolate all’estero: denunce e sanzioni della polizia locale di Falconara. Il primo a finire nei guai è stato un ucraino di 40 anni, già incappato negli accertamenti degli agenti. L’uomo era stato sorpreso qualche tempo fa alla guida senza patente e per questo denunciato. Nei giorni scorso è stato sorpreso di nuovo al volante ed è scattata una seconda denuncia oltre al sequestro del veicolo. L’intervento rientra nei controlli straordinari sui veicoli immatricolati all’estero, condotti dagli agenti del Comando falconarese nell’ambito del monitoraggio sulla sicurezza stradale. Nei controlli dei giorni scorsi è stato sorpreso anche un pachistano che guidava un’auto con targa francese, intestata a un somalo, che però risiede in Italia e avrebbe dovuto per questo procedere all’immatricolazione nel nostro Paese. Un’altra sanzione ha riguardato un romeno che aveva immatricolato l’auto a favore della ditta della moglie con sede in Romania. L’auto, già con la vecchia targa italiana mai radiata, era sottoposta a fermo fiscale. Sanzionati anche un conducente georgiano diretto in Francia con patente non idonea per la guida in Italia ed il dipendente di una ditta francese non in regola con la registrazione del veicolo estero utilizzato. L’attività periodica di controllo amministrativo e sulla sicurezza stradale potrà presto avvalersi anche dei 15 varchi con telecamera ‘Targasystem’ in corso di installazione. I flussi di informazione del sistema dei 15 ‘varchi di rilevamento transiti’ sono integrati con quelli delle postazioni di videosorveglianza installate nel corso del 2022. Sono in corso di installazione le prime tre telecamere multisensor che presidieranno tre incroci.