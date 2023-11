Controlli, una sala scommesse nel mirino

Una sala scommesse di Senigallia sotto la lente di ingrandimento della Polizia. Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto Darco Pellos, sono stati passati al setaccio anche diversi esercizi pubblici.

Tra questi per una sala scommesse sono in corso accertamenti per valutare alcune presunte irregolarità amministrative riscontrate.

I controlli, denominati "Operazione Alto Impatto", si sono svolti per tutta la giornata del 28 novembre, ed ha avuto come finalità quella di contrastare la criminalità diffusa, attraverso l’impegno di 2 operatori del Commissariato di Polizia, 6 uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, 6 carabinieri, 2 finanzieri e 2 operatori della polizia locale, tutti coordinati dal dirigente del Commissariato di Polizia Mabj Bosco.

Durante i 10 posti di controllo effettuati in diverse zone della città e nelle limitrofe frazioni, sono state identificate 130 persone, di cui 27 pregiudicati, sono stati controllati 87 veicoli e due esercizi pubblici. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire l’ordine e la sicurezza della città.