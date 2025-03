"La salute dei nostri concittadini ci sta a cuore", è impresso nella locandina dell’iniziativa. Ma è anche un’espressione che muove l’operato delle donne e degli uomini della Croce Gialla Falconara. Continua, infatti, l’iniziativa itinerante dell’associazione falconarese per il controllo gratuito della pressione arteriosa. Oggi militi e volontari saranno presenti al Centro commerciale Le Ville di Palombina Vecchia. Un importante appuntamento con la prevenzione, cui hanno aderito già diversi cittadini a febbraio. E con la primavera alle porte, la giornata odierna non servirà soltanto per effettuare il ‘check’ gratis, ma anche per sostenere l’attività della Croce Gialla Falconara. Non a caso, infatti, l’associazione sarà presente con il proprio banchetto solidale, ricco di proposte floreali e non. Dunque, in un colpo solo, si può fare il controllo e, subito dopo, fare beneficenza. Appuntamento al Centro commerciale Le Ville. Mentre durante la settimana confermate le giornate di lunedì, di fronte ai locali dell’ex Mercato coperto di via Bixio, e giovedì, in piazza Mazzini, con orari dalle 9 alle 12.30, per sottoporsi al controllo gratuito della pressione arteriosa.