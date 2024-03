Controtendenza Altro che fuga di cervelli

Mentre si parla sempre più spesso di giovani che se ne vanno dai nostri territori per affermarsi o comunque lavorare all’estero c’è una realtà tutta made in Marche in controtendenza: ragazze e ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo per lavorare in Loccioni, impresa che ha sede ad Angeli di Rosora, accanto al fiume Esino. Niente fuga di cervelli in questo caso, ma giovani che da tutto il mondo vengono a formarsi e lavorare nelle Marche, per restare. Alcuni per brevi, altri per lunghi periodi. Altri con la prospettiva di restarci e formare una famiglia. Una "internazionalizzazione dolce" quella del gruppo Loccioni, il cui obiettivo principale è essere vicino ai grandi clienti nelle varie aree del mondo per portare lavoro nelle Marche.