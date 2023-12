Convalida in carcere per il papà violento

Si terrà oggi nel carcere di Montacuto la convalida del 39enne nigeriano arrestato dai carabinieri del Norm di Ancona venerdì pomeriggio a Falconara dopo la segnalazione della figlia di 7 anni che aveva chiamato il 112 quando ha visto che il padre picchiava la mamma. Sarà necessario anche l’ausilio di un interpreto in quanto l’uomo, che abita da anni ormai a Falconara (la famiglia è perfettamente integrata) non parla ancora una parola d’italiano. E’ difeso d’ufficio dall’avvocato Calogiuri.

Stando ai primi accertamenti, la bambina sapeva che in caso di violenza avrebbe dovuto chiamare il 112. E’ l’unica in famiglia ad avere padronanza dell’italiano. Ha avuto il coraggio di prendere un telefonino (probabilmente quello della mamma), allontanarsi dal padre e comporre il numero senza farsi sentire dall’uomo che nel frattempo pare stesse aggredendo con violenza la donna, Quest’ultima in mattinata si era rivolta ai carabinieri della tenenza di Falconara per segnalare le continue aggressioni dubite da parte dell’uomo. Una situazione che evidentemente è precipitata e se non fosse stato per la telefonata provvidenziale della bambina al 112, chissà come sarebbe potuta andare a finire. L’uomo, al momento è accusato di maltrattamenti in famiglia.