Convegno per scoprire i segreti della boxe oggi alla Mole

Oggi alla Mole un pomeriggio di pugilato, tra l’altro alla Sala Boxe. Non si tratta di un incontro, però, ma di un appuntamento imperdibile per appassionati non solo anconetani, un convegno alla riscoperta del pugilato, cui parteciperanno tanti protagonisti: lo ha organizzato per oggi pomeriggio alle ore 18 il Panathlon Club di Ancona e sarà un appuntamento speciale, un breve viaggio nel pugilato del capoluogo e dei suoi dintorni che ricorderà momenti vicini e lontani dei nostri campioni. Sarà un tuffo nel passato, prima di tutto, quando la città di Ancona era la casa di campioni indimenticati, come Nello Rumori, Massimo Consolati e Sumbu Kalambay. Ma ci sarà ampio spazio anche per il pugilato attuale, visto che saranno ospiti della serata sia il pugile osimano adottato da Castelfidardo, Charlemagne Metonyekpon, sia l’anconetano Mattia Occhinero, tra l’altro entrambi in possesso di un titolo europeo. Metonyekpon, infatti, ha da poco conquistato il titolo EBU Silver superleggeri che difenderà a Velletri il prossimo 25 maggio contro Armando Casamonica. Mattia Occhinero invece è detentore della cintura WBC Mediterranean supergallo. Oltre ai due campioni di casa, a rappresentare il recente passato ci sarà anche Michele Focosi, che una decina di anni fa conquistò il titolo europeo IBF Mediterranean pesi leggeri e arrivò anche a sfiorare il titolo italiano, e Laura Fiori, una delle prime anconetane ad aver praticato pugilato. Tra le stelle del passato saranno presenti alla Sala Boxe anche Sante Bugari e Miro Riga, a loro volta protagonisti della noble art qualche decina d’anni fa. Il tutto con l’ausilio di foto e video, che permetteranno al pubblico di ripercorrere i fasti pugilistici di un tempo e quelli che si stanno vivendo al giorno d’oggi, dopo che il pugilato, ad Ancona e dintorni, dopo un periodo difficile, è tornato a sfornare campioni e ad attirare pubblico. Un interesse che sta ritornando grazie alle imprese e ai successi di Metonyekpon e Occhinero, attorno ai quali si stanno costruendo programmi e progetti sempre più importanti. Che il Panathlon Club Ancona vuole raccontare e celebrare, oggi pomeriggio alla Mole, con un défilé di storie e campioni, stavolta senza ring.

g.p.